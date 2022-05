Älä ohita sovellusten päivityskomentoja – Näin voit suojautua helpoimmin sometilisi kaappaukselta

Päivittäminen kannattaa aina

Maallikolle helpoin tapa ja vähimmäisvaatimus on suojata omat laitteensa päivittämällä niitä säännöllisesti. Sama koskee selaimia ja sovelluksia, joita käytetään asiointiin ja surffailuun. Valmistajan päivitykset tilkitsevät havaittuja tietoturva-aukkoja.

Jos laite, selain tai sovellus ei päivity automaattisesti, päivityksen voi tehdä itsekin. Asetuksista pystyy määrittelemään päivitykset automaattisiksi.

– Siitä tulee se pieni harmi, että kone on pakko käynnistää uudelleen juuri kun joku tärkeä työhomma on kesken. Mutta se on turvallisuuden hinta.

Laitteen näyttöön ilmestyviä päivityskehotuksia ei kannata ohittaa olankohautuksella. Jotkut havaitut haavoittuvuudet voivat olla jopa tuhoisia joko laitteelle tai sen sisältämille tiedoille.

– Varsinkin punaiset kriittiset päivityskomennot olisi hoidettava heti kuntoon.

Kaupalliset virustentorjuntaohjelmat ja palomuurit ovat hyvä tapa suojautua verkon ja ulkoisten tallennuslaitteiden tuomilta uhilta. Nykyisissä Windows-koneissa on valmiina myös valmistajan oma ohjelma, joka Aution mukaan ajaa asiansa.

– Mutta virustentorjuntaohjelmatkaan eivät pysty antamaan täyttä suojaa, jos ohjelmat ovat päivittämättä. Oma tietoturva on kiinni monesta eri asiasta.

Älypuhelinkin ikääntyy

Myös matkapuhelinten päivityksistä on syytä huolehtia. Älypuhelin on portti esimerkiksi yhteystietoihin, jotka ovat hakkereille haluttua sisältöä. Maailmalla on paljon ihmisiä, joiden päätyönä on etsiä aukkoja verkon käyttäjien tietoturvasta.

Alan ominaispiirteisiin kuuluu nopea teknologian vanheneminen. Jos valmistaja lopettaa päivitysten tekemisen ikääntyneeseen laitteeseen, käyttäjän on viisainta astella puhelinkauppaan.

Erilaisten pankkisovellusten lataaminen liian vanhaan laitteeseen voi myös olla mahdotonta.

– Jos pankki- tai luottokortti on kytketty mobiilimaksusovellukseen, sen käyttäminen liian vanhassa älypuhelimessa on riskialtista.