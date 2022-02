Pitkä ja rajoitusten sävyttämä korona-aika on – ainakin tällä erää – helpottamassa. Hallitus on luvannut lievennyksiä rajoituksiin ystävänpäivästä alkaen, ja mahdollisesti niiden kokonaan poistamista maaliskuun alkuun mennessä Pohjalaisalueilla rajoituksia on jo lievennetty monin.