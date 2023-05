Akkutehdasalueen läheisen Ristinummen mainetta yritetään puhdistaa miljoonapanostuksilla - "Kyllä tämä valitettavasti vieläkin aika slummialue on" 

Vaasan Ristinummeen panostetaan nyt miljoonia euroja. Akkutehtaan tulo Vaasaan saattaa ratkaista lopullisesti alueen huonon maineen.

Ristinummi on saanut valtiolta viime vuosina kehitysrahaa viihtyvyyden parantamiseksi. Ongelmalähiöksikin kutsuttu alue on Vaasan kaupunginosista suurimpia, ja sen sisällä on toisistaan poikkeavia alueita.

Asuinalueen ytimessä on 70-luvulla rakennettuja hissittömiä vuokrataloja. Kaupunki kaavoitti alueen perälle samalla vuosikymmenellä isoja omakotitalotontteja.

Vaasalainen Jorma Pellinen on viihtynyt Ristinummella vuodesta 1977. Hän asuu pientaloalueella, jossa vaihtuvuus naapurustossa on ollut pientä. Hän viihtyy alueella, mutta on huolissaan palveluiden jatkuvasta vähenemisestä.

– Terveyskeskus pitäisi ainakin saada takaisin.

Miten muuten kehittäisit asuinaluetta?

– Frisbeekentän lammikon ympäristöstä voisi rakentaa kivan virkistysalueen kaupunkilaisille. Siellä voisi uidakin, jos Vaasan Vedeltä vedettäisiin sinne putket. Sinne voisi istuttaa myös kaloja, Pellinen visioi.

Pellinen kehuu asuinalueensa yhteisöllisyyttä. Samalla kadulla asuvat ihmiset tulivat tutuiksi, kun taloja rakennettiin.

– Kävimme katsomassa toistemme rakennusvaiheita, ja tarvittaessa aina autoimme toisiamme. Kaikilla oli silloin pieniä lapsia. Olemme viettäneet naapuruston kanssa yhdessä monia lakkiaisjuhlia ja muita juhlapäiviä.

Ristinummen ylpeydeksi Pellinen nimeää hyvät ulkoilu- ja retkeilymahdollisuudet.

– Pilvilampikin on ihan vieressä, ja kun mennään Vesilaitoksentien yli, ollaan jo korpimaastossa, hän kehuu.