Aseman valot: Miksi tyytyä vain yhteen kokoukseen, jos palkkion saisi samalla vaivalla kahdesta?

Yleistyneet hybridikokoukset ovat helpottaneet elämää työssä ja luottamustoimissa. Kaikkia uuvuttavia kokouksia ei ole pakko seurata alusta loppuun paikallaan kököttäen.

Nykyteknologian turvin voi samalla vaikka siivota talon tai tehdä polkupyörälle kausihuollon. Eikä kukaan näe, vaikka jakaisi painavia lausuntoja vessanpytyllä istuen.

Kokonaan uusi hallintotaso, hyvinvointialue, on lisännyt merkittävästi luottamustoimien lukumäärää. Koska vastuulla on tapana kasaantua, sitä on nyt kertynyt samoille hartioille niin kuin lumi kasaantuu joskus kinoksiksi.

Luottamusaktiivin päivät voivat olla säntäilyä tärkeästä kokouksesta toiseen, mutta vastuun painoa keventävät kokouspalkkiot. Ne tosin edellyttävät, että ihminen on mukana kokouksessa, paikalla tai etänä.