Eläinsairaalan ovi käy yölläkin – Joulunaikaan työllistävät kinkkuja ja kukkia syöneet nelijalkaiset

70 prosenttia on koiria

Suurin osa eläinpäivystyksen asiakkaista on koiria. Tämä näkyy Evidensian Seinäjoen eläinsairaalan tiloissa. Sairaalan johtaja Elli Tuominen arvioi, että koiria on 70 prosenttia potilaista. Toiseksi eniten on kissoja. Myös kaneja hoidetaan paljon. Niillä on hengitystieinfektioita ja akuutteja mahavaivoja.

– Jonkin verran on myös rottia, Tuominen kertoo.