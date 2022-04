Elina Kalliovalkaman rakastamassa pääsiäisessä on nyt kaikuja koko maailman tuskasta: Pääsemmekö me koskaan tästä piinasta?

Varsinaisia esiintymisiä kvartetilla on harvakseltaan. Laulajien ääntä kuullaan kuitenkin usein jumalanpalveluksissa, joissa he mieltävät itsensä enemmän osallistujiksi kuin esiintyjiksi.

Yleensä kvartetti laulaa neliäänisesti myös synnintunnustuksen ja synninpäästön. Viimeksi oltiin äänessä viikkoa ennen palmusunnuntaita Nurmossa.

– Siitä pääsiäinen oikeastaan alkaa. Silloin juutalaisneuvosto päättää, että tuosta miehestä on päästävä eroon. Kristillisessä juhlassa siitä alkaa niin sanottu syvä paasto, joka kestää pääsiäiseen asti.

Laulujen aiheena on syvä kärsimys. Yksi ihminen uhrataan, että koko kansa säilyy, mikä viittaa ristinkuolemaan. Se on reitti armoon ja pelastukseen, Kalliovalkama sanoo.

Ihmisen on vaikea luopua

Hän arvioi, että pitkä korona-aika on vaikuttanut ihmisiin enemmän kuin he itse huomaavatkaan. Kun työlle ei ole vastapainoa, työstä hakee jotakin sellaista, mitä siitä ei kuulukaan hakea. Tähän kiinnitti huomiota myös hiippakuntadekaani Terhi Kaira puhuessaan hiippakuntavaltuutetuille.

– Korona näkyy työpaikoillakin väsymisenä ja turhautumisena ihmisten välisissä suhteissa konflikteina ja pettymyksinä. Itseensähän ihminen ensimmäisenä pettyy ja kokee riittämättömyyttä.

Kalliovalkaman mukaan kriisit pakottavat meitä luopumaan monesta itsestään selvästä, mutta se on ihmisille vaikeaa.

– Me ajattelemme vähän kuin Aatami ja Eeva Eedenissä, että nämä ovat saavutettuja etuja. Kyllä ihmistä pitää aika tavalla pistää kontilleen ennen kuin hän suostuu mistään luopumaan. Ihmisluonne on sellainen, me olemme lopulta aika itsekkäitä.