Emerituspiispa Jorma Laulajan mielestä kirkko on hajalla – "Se vajoaa hiljaa suohon, ellei tapahdu suuri herätys"

Klassinen kristinusko kunniaan

Kirkon roolia julkisessa keskustelussa Laulaja pitää epäselvänä. Hänen mielestään olisi tunnustettava, ettei voittavaa johtajaa löydy, koska kirkko on hajalla.

Hän itse vetäisi linjaa klassisen kristinuskon pohjalta. Kirjassaan hän määrittelee sen näin: ”Raamattu on Jumalan erityinen ilmoitus, jonka sisäisenä panoksena on pelastus Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen tulonsa luvataan Vanhassa testamentissa. Lupaus täyttyy Uudessa testamentissa.”

– Sitä ei ole kirkolliskokouksessa määritelty, mutta otan sen, mikä on kristinuskossa luovuttamatonta. Vaikka se on dogmatiikkaa ja oppia, se on kuitenkin taistelujen tulos. Se on sellaista, johon minä voin tukeutua, jos aion päästä taivaaseen. Minulle tämä on pelastuskysymys.

50 vuotta on käyty keskustelua naispappeudesta, homoseksuaalisuudesta tai nyt tasa-arvoisesta avioliitosta. Juuri muuta ei julkisuudessa olekaan näkynyt, Laulaja sanoo.

– Kirkko ei muilta osin edes kiinnosta, mutta jos tästä on pieni kärhämä, Räsänen pääsee kyllä julkisuuteen. En syytä Räsästä, hän on oma itsensä, mutta kaikki eivät suvaitse sitä.

Laulajan mielestä suvaitsemattomuutta on ainakin yhtä paljon niissä, jotka sanovat olevansa liberaaleja, kuin niissä, joita sanotaan konservatiiveiksi. Sopusointua rikkovat liian monet vastakohtaisuudet.

Hän sanoo, että nykyisessä hallinnollisessa muodossaan kirkko ei ole oikein tähän aikaan sopiva seilaaja.

– Se vajoaa hiljaa suohon, ellei tapahdu jokin suuri herätys. Mutta se ei tapahdu Kirkkohallituksen strategiana, vaan nousee alhaalta päin. Silloin alkavat vähitellen murtua myös hallinnon seinät.

Hän ennustaa, että kirkko hajoaa erillisiksi jumalanpalvelusyhteisöiksi. Vain Jumala tietää sen jälkeisen tulevaisuuden.

– Totean kirjassa, että Jumala ei kirkkoaan hylkää, eikä kirkko lopu. Mutta Jumala voi nähdä, että te olette niin laiskistuneet ja riitaantuneet, että aloitetaan peli uudestaan. Sitten tulee uusi sukupolvi, joka tekee sen uudella tavalla.

Kirkon jäsenmäärä laskee, mutta edelleen enemmistö kansasta kuuluu siihen. Se on Laulajan mielestä riittävä näyttö siitä, että kirkkoa tarvitaan.