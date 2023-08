Erityislasten äiti kokee jatkuvasti syyllistämistä – "En valinnut itse lapsilleni nepsy-haasteita, mutta he ovat minulle normaaleja lapsia"

Pohjalaiskunnassa asuva suurperheen äiti Tiina on saanut taistella lastensa puolesta loppuunpalamiseen saakka. Perheessä on erityislapsia, joista suurin osa on vielä peruskoulussa.

Äidin nimi on jutussa muutettu lasten yksityisyyden suojelemiseksi, eikä jutussa siksi myöskään tarkemmin kerrota perheen asuinpaikkakuntaa.

Erityislapsi-käsitteellä ei ole tarkkaa määritelmää, mutta sillä viitataan usein lapseen, jolla on erityisen tuen tarvetta.

Tiinan lapsilla on neuropsykiatrisia diagnooseja, kuten ADHD, kehityksellinen kielihäiriö ja autismi-epäily sekä laaja-alainen oppimisen häiriö. On selvää, että erityistä tukea ja apua tarvitaan, mutta sen saaminen on ollut hankalaa.