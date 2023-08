Majatalon ensimmäinen varsinainen toimintakesä vuosi sitten oli juuri niin vauhdikas kuin yrittäjät toivoivat ja odottivat.

– Varsinkin kotimaisten matkailijoiden sesonki on lyhyt ja silloin on oltava asialla. Onneksi esimerkiksi Keski-Euroopassa on lomakautta aika pitkälle syksyyn, ja heitä olikin ensimmäisenä vuotena seitsemästätoista maasta.

Ulkomaalaisten ja suomalaisten suhde on sesonkina noin 40–60.

– Enimmäkseen on matkailijoita ja lomalaisia lapsiperheistä seniorikansalaisiin, Turunen listaa majoittujia.

Liikkeellä kävijät ovat autoilla, pyörillä, taajaan kulkevilla julkisilla kulkuneuvoilla ja jopa kävellen.

– Olemme pohjoismaisen St Olofs- pyhiinvaellusreitin varressa.