Hautala johtaa aluehallitusta, Risikko aluevaltuustoa – henkilöstön edustus ja johtajan viran pituus hallitsivat E-P:n aloituskokousta

Henkilöstön edustus huomioon

Aluevaltuusto keskusteli pitkään hyvinvointialueen hallintosäännöstä, jota on hahmoteltu väliaikaisen vamisteluelimen johdolla viime kesästä lähtien. Se kokoaa kaikkiaan 12 organisaation toiminnan hyvinvointialueeksi.

Välikaikaisen valmisteluelimen johtajan Tero Järvisen mukaan muutos on Etelä-Pohjanmaalla poikkeuksellisen mittava, sillä hallintorakenne on täysin uusi.

– Tavoitteena on ollut tehdä hallintosääntö, joka sopii näihin oloihin ja on niin yksiselitteinen kuin mahdollista. Toiminnan on myös oltava joustavaa, vaikka organisaatio onkin iso.

Lautakuntien rooli tulee olemaan hyvinvointialueella keskeinen jo valmistelussa. Se on Järvisen mukaan modernimpaa kuin lautakuntien rooli perinteisissä kuntaorganisaatioissa.

Valtuustoryhmät kiittelivät perinpohjaista valmistelua, organisaatiota ja kokonaisesitystä, mutta yhteen yksityiskohtaan tarvittiin neuvottelutauko.

Valtuustoryhmien johtajien neuvoteltua asiasta koko valtuusto oli lopulta samalla kannalla kuin sosiaalidemokraatit. He esittivät henkilöstöjärjestöjen edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeutta aluehallitukseen sekä lautakuntiin ja johtoryhmiin.