"Hoitaja sanoi, että lopeta hytkyäminen" – Epilepsiaa sairastava kertoo elämästään sairauden kanssa

Vanhala kertoo, että sairaalan johto on myöntänyt tilanteessa tapahtuneen epäasiallista kohtelua.

Ilkka-Pohjalaisen tavoittama Etelä-Karjalan keskussairaalan akuutin tulosyksikön palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen vahvistaa, että Vanhalan kanssa on käyty jälkikäteen keskustelu, jossa on pahoiteltu "mikäli joku henkilö on vuorovaikutuksellaan aiheuttanut ärtymystä ja ollut epäasiallinen".

Vanhala kertoo saaneensa aiemmin esimerkiksi Seinäjoen keskussairaalassa hyvää palvelua. Joskus toisaalta ambulanssin tulo on kestänyt liian kauan Etelä-Pohjanmaalla.

– Ambulanssilla on kestänyt joskus puolitoista tuntia, joskus kaksi tuntia tulla Ylistaroon.