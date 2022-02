Leena-Kaisa LaaksoLietolaisen omakotitalon pihalla on auto, jonka perässä on valkoinen kolmio Hugo Lamminen, 17, on isänsä ajo-opetuksessa. Jos kaikki käy hyvin, muutaman kuukauden päästä taskussa on oma ajokortti – Ei kauheasti vielä jännitä, muutama ajotunti on vielä jäljellä,.