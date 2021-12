Tilastoinnissakin hankaluuksia

Ruotsissa nettomaahanmuuton määrä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Sitä se on ollut jo vuosikymmeniä.

– Nyt se alkaa näkyä ikärakenteen kehityksessä, kun asiaa tarkastellaan kymmenvuotisikäryhmittäin.

Ruotsissa väestö kasvaa 15–24-vuotiaissa ja myös kaikissa yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä.

– Se parantaa heidän suhteellista asemaansa, kun ajatellaan työvoiman saatavuutta ja yleisiä talouden mekanismeja. Ruotsi saa vielä suuremman demografisen kasvupiikin meihin verrattuna optimaalisesta ikärakenteesta ja sen kasvusta.

Suomessa tilastointia hankaloittaa se, että uudelle paikkakunnalle siirtyvät maahanmuuttajat tavallaan katoavat tilastoista maahanmuuttajina.

– Meillä pystytään tarkastelemaan sen jälkeen vieraskielisten liikkumista Suomen sisällä. Siitä voidaan päätellä, missä asuu nimenomaan maahanmuuttajia.

Väestörekisteriin kirjataan yksi äidinkieli, ja Suomessa se on joko suomi, ruotsi tai saame. Jos äidinkieli on jokin muu, kyse on vieraskielitaustaisesta.

– Kun katsotaan vuoteen 2040, Suomessa maahanmuuttajien jatkomuutot muuttuvat merkityksellisemmiksi, koska muut tekijät ovat aika negatiivisia.