Irene Partasen, 9, käsi sanoi liikuntatunnilla naks ja sitten sattui tosi lujaa – Vaasan keskussairaalan lasta arvostava hoito teki suuren vaikutuksen koko perheeseen

Kun Irene Partanen heräsi leikkauksesta, käteen oli ilmestynyt eri värinen kipsi kuin siinä ennen leikkausta oli. "Tämä on sellainen pinkki, jossa on liilaa seassa. Liila on mun lempiväri. " Kuva: Anna-Leena Ekroos