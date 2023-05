Jälleenmyyjät ikävässä välikädessä

Facebookissa on viime vuonna perustettu e-2008-mallin tilanneille oma ryhmä, jossa Rinnan mukaan yli 700 jäsentä, joukossa on myös juristeja. He ovat informoineet ryhmän jäseniä lakiteknisistä asioista. On laskettu, että autotta jääneiden välittömät vahingot nousevat noin 11 000 euroon.

– Jälleenmyyjät ovat tässä ikävässä välikädessä. He ovat myyneet sitä autoa, mitä maahantuoja on käskenyt myydä ja niillä kampanjaehdoilla, mitä on annettu. Heidän kanssaan minä olen kuitenkin tehnyt sopimuksen.

Rinta on ilmoittanut satojen muiden lailla, että ei hyväksy yksipuolista kaupanpurkua.

– En ole vielä saanut vastausta. Ehdotin kirjelmässäni, että voin ottaa tilalle jonkun vastaavan hintaisen auton, ja jos varustelu on parempi, voin maksaa sen erotuksen.

Facebook-ryhmässä yli 700 ihmistä on ilmoittanut jääneensä ilman autoa. Hän arvelee todellisen määrän olevan huomattavasti suurempi, sillä kaikki eivät käytä Facebookia.

– Vaasan alueella heitä on 21. Kokkolassa ja Seinäjoella heitä on suurin piirtein saman verran. Tämä on aivan poikkeuksellista, että kauppoja perutaan tällainen määrä.

Rinta arvelee, että maahantuoja luottaa siihen, että läheskään kaikki eivät lähde penäämään oikeuksiaan.

– Jos myyjä voi yksipuolisesti purkaa kaupan pelkällä ilmoituksella, on Suomessa kuluttajansuojassa pahasti jotain vialla.