Jaana Salakarin ja Jari Oijennuksen rakkaus alkoi luontokuvasta somessa â€“ Erikoisen pÃ¤ivÃ¤mÃ¤Ã¤rÃ¤n kihlapari ihmettelee, miten onnellista elÃ¤mÃ¤ yhdessÃ¤ voi olla

Puhuminen on avaintaito

– Toisen lähellä oli heti hyvä ja helppo olla. Meillä toimivat kaikki suhteen osa-alueet ja on tunne siitä, että saa olla täysin oma itsensä, kihlapari kuvailee.

– Ja puhumisen taito on meillä avainsana, kaikki puhutaan heti, mitään ei jätetä muhimaan.

– Jaanassa sain paljon enemmän kuin olisin ikinä osannut toivoa. Hän on sosiaalinen, pirteä tättärä ja hyvällä tavalla vanhanaikainen, ei mikään pintaliitäjä, Oijennus luonnehtii rakastaan.

– Jarissa on sama sosiaalisuus kuin minussa ja hänellä on suuri sydän, Jari on aina valmis auttamaan ja lisäksi rehti ja suoraselkäinen, Salakari suitsuttaa.

Sielultaan samanhenkistä paria yhdistää myös samanlainen tausta.

– Meidät on kasvatettu ahkeriksi, olemme kovia touhaamaan.

Toistaiseksi parilla on vielä omat taloudet. Jari Oijennus asuu omakotitalossa Mustasaaressa, Jaana Salakari Vaasassa kerrostalossa kahden alaikäisen lapsensa kanssa.

Yhteistä aikaa vietetään vaikkapa suuntaamalla ex tempore retkelle lähiluontoon. Harrastuksiin kuuluvat myös vesijuoksu ja tanssi.