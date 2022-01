Janika Pauna vajosi pohjattomaan uupumukseen – Syynä huonosti tunnettu sairaus, joka jakaa lääkäreiden mielipiteet

Janika Pauna halusi meikata haastattelua varten, vaikka laittautuminen vie voimia. Hän kertoo, että pelkkä meikkaaminen voi saada sykkeen kohoamaan 120:een. Pauna on kuullut sanottavan, että jos ihminen on oikeasti sairas, tämän ei pitäisi pystyä lainkaan meikkaamaan. Hänestä se on epäreilua. – Sairaallakin on oikeus laittautua ja iloita, kun jaksaa niin tehdä. Kuva: Anssi Jokiranta

Ilkka-Pohjalainen