Eteläpohjalaislähtöisellä Lauri Vaistolla on työ, jolla on komea nimike: hän on Duunitorin strategia- ja työnantajakuvakonsultti – Vastaan työnantajakuvan kehittämisestä ja brändin strategiakonsultoinnista. Lisäksi autan työnhakijaa ja työnantajaa kohtaamaan toisensa Tiskin mole.