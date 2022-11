Kadonneen lapualaispojan vanhemmat: Hätä on suuri

16-vuotias Rasmus Takaluoma katosi perjantaina 11. marraskuuta. Viimeinen havainto pojasta on lapualaisravintola Lapua Hovista, josta ravintolan portsari on hänet poistanut iltayöstä.

Katoamisiltana Rasmus Takaluoma oli ilmoittanut äidilleen lähtevänsä kavereiden kanssa Alajärvellä käymään. Reissu tehtiin, minkä jälkeen on päädytty anniskeluravintolaan.

– Siellä on tullut käsirysy, jonka johdosta Rasmus on poistettu ravintolasta. Havainnot päättyvät tähän. Olisimme toivoneet, että vanhemmille tai poliisille olisi soitettu, kun alaikäinen on poistettu ravintolasta yön selkään, Tuominiemi sanoo.

Tuominiemen mukaan poika olisi saattanut kävellä ravintolasta lähistölle yläasteen tai nuorisotilan pihaan, missä nuoret yleensä kokoontuvat, mutta Lapuan keskustan valvontakamerakuvissa ei näy merkkiäkään pojasta.

– Näen ainoaksi vaihtoehdoksi, että poika on noussut auton kyytiin poistuessaan ravintolasta, hän sanoo.