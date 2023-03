Kahden eri reseptilääkkeen annostusetiketit sekoittuivat keskenään vääriin purkkeihin apteekissa - Virhe huomattiin vasta useita päiviä myöhemmin

"Jokaisella tulisi olla käytössään lääkityslista"

– Tällaista ei saisi tapahtua, mutta valitettavasti inhimillisiä virheitä tapahtuu välillä, mistä tässäkin todennäköisesti on kyse. Kiire voi osaltaan vaikuttaa, vaikka pyrkimys on se, että farmaseutilla on aikaa tehdä työ rauhassa, sanoo viestintäfarmaseutti Taru Vanhala Suomen Apteekkariliitosta.

Vanhala muistuttaa, että jokaisella tulisi olla käytössään lääkityslista. Esimerkiksi iäkkäämpien ihmisten lääkityslista on syytä olla tiedossa myös läheisillä.

– Siinä tulee olla kirjattuna lääkkeen nimi, vahvuus, annostus ja käyttötarkoitus. Tiedot on oltava myös lisäravinteista, koska niillä saattaa olla merkittäviä yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. Ja luonnollisesti lääkityslistasta tulee löytyä tiedot mahdollisista lääkeaineallergioista.