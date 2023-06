Kaksi tarinaa alkoholismista – Kun arki alkoi pyöriä Alkon aukioloaikojen ympärillä ja lasillinen vaihtui viinitonkkaan, oli aika lopettaa

Aihe on ollut vaikea, mutta palaute on ollut positiivista. Ainostaan muutama ystävä on jäänyt. Myös Karhun saama palaute on ollut positiivista.

– Minulla oli kolme syytä, miksi kerroin. Ensimmäinen on, että joku muu saa tästä jotain. Toinen on, että sillä tavalla sanoin sen itselleen ääneen, mikä on kaikista vaikeinta. Mikäs se kolmas oli? Niin kolmas oli, että paskapuhe ja essonpöytä-keskustelut jäävät pois. Kenenkään ei tarvitse arvailla, kun olen sen itse suoraan sanonut, Karhu tiivistää.

Kerrottuaan päihdehoidosta sosiaalisen median tilillään, Karhun ystävä otti yhteyttä ja kertoi havahtuneensa, että hänellä on sama ongelma. Myös hän hakeutui päihdehoitoon. Päätös kertoa oli ollut oikea.