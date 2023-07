Kansallispukuja, kirjoja ja merkkitakkeja, kirppisten aarteet ilahduttavat vuosienkin jälkeen – Katso tästä lista tulevista pihakirppiksistä Vaasan alueella

Listasimme loppukesän pihakirppikset Vaasan alueella ja kysyimme lukijoilta, mitkä ovat olleet heidän parhaita kirpputori löytöjään. Lukijoiden vastaukset on kursivoitu.

"Lempi löytöni on Mika Waltarin teos: Lähdin Istanbuliin, totta ja tarua Euroopasta 1947. Teos on valloittava kuvaus Mika Waltarin tekemästä matkasta junalla Istanbuliin vuonna 1947. Olen seinäjokelaistaustainen kirjailija ja jokaisen kirjailijanhan on kerran elämässään käytävä Istanbulissa, niin minäkin tein matkan sinne vuonna 2001. Teos on humoristinen ajankuvaus Mika Waltarilta, aivan valloittavaa kerrontaa. Maksoin siitä kuusi euroa Ikaalisten Kirpputorilla. Myöhemmin samaa kirjaa myytiin hintaan 90 euroa."