Kauha-Hiihto sivakoidaan taas omatoimisena laturetkenä

Huolto matkan varrella tapahtuu vain ”omasta repusta”, joten repun sisältö on hyvä suunnitella huolellisesti. Ulkovessa on lähtöpaikalla. Reitin varrella Kärkikeitaalla ja Lauhan kämpällä on ulkovessa (ilman paperia) osana kansallispuiston retkeilypalveluja. Hiihdon jälkeen voi vielä karaista mielensä, kun vaihtaa kuivan vaatekerran ulkosalla. Sisätiloja ei ole käytössä.