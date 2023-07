Kotisairaala mahdollistaa turvallisen sairaanhoidon kotona – Omaishoitaja kertoo kokemuksensa kotisaattohoidosta

Viimeinen aamu oli rauhallinen. Mummun tyttäret olivat olleet illalla käymässä ja toinen jäi yöksi.

– Silitimme ja pidimme mummua kädestä kiinni, kun hän hengitti viimeisen kerran ja nukkui pois. Mummu kuuli lasten äänet viereisestä huoneesta ihan loppuun saakka.

Nordman soitti kotisairaalaan, josta sanottiin, että olkaa rauhassa niin kauan kuin haluatte.

– He antoivat aikaa ja olivat tukena loppuun saakka. Viikko mummun pois nukkumisen jälkeen he soittivat ja kysyivät, onko jokin hoidossa jäänyt mietityttämään. He sanoivat, että heille voi aina soittaa, ja varmaan voisin vieläkin.

Valitukseen ei ole ollut tarvetta. Mikään hoidossa ei jäänyt kaivertamaan Nordmanin mieltä, vaan hän oli siitä kiitollinen.