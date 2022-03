Kunnilta 400 000 neliötä E-P:n hyvinvointialueen käyttöön – Seinäjoen keskussairaala ei lähde tutulta mäeltä mihinkään

Seinäjoen keskussairaala on rakennettu 1970-luvulla, mutta lisärakentamisen ja peruskorjausten ansiosta tilat ovat seuranneet aikaansa.

Hakala puhuu kampuksesta, johon lasketaan kantasairaalan ohella muun muassa Y-talo ja M-talo.

– Sairaalanmäen kokonaisuus on 160 000 neliötä, ja puolet siitä on valmistunut vuoden 2012 jälkeen. Kantasairaalan puolella on tehty ensimmäistä saneerauskierrosta kymmenen vuotta, ja siitä on jo noin 70 prosenttia valmiina.

Hakala korostaa, että kaikissa rakentamis- ja saneerauspäätöksissä lähtökohtana on vanhan kiinteistön käyttökelpoisuus.

– Jostakin tulee aina viestiä, että uuden rakentaminen olisi halvempaa kuin saneeraaminen. Eihän se välttämättä näin ole. Päättäjilläkin pitää olla suodatus päällä.

Seinäjoen kantasairaalan arkkitehti ainakin oli 1970-luvulla kaukonäköinen.

– Meillä on niin hyvä rakennuskorkeus, että olemme pystyneet upottamaan tänne nykyaikaista tekniikkaa. Kaikissa vanhemmissa sairaaloissa se ei ole käynyt.