Kuukautissuojiin kuluu eliniän aikana jopa 6 000 euroa – Kuukautisköyhyys on ilmiö myös Suomessa

– Neljällätoista prosentilla on ollut tai on vaikeuksia löytää rahaa kuukautissuojiin. Silloin on jouduttu käyttämään suojia, jotka joko eivät sovi tai on joutunut käyttämään suojia pidempään kuin pitäisi, jolloin terveysriskit kasvavat, Heinänen kertoo.