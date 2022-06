Kysyimme, miten Vaasa ja Seinäjoki pärjäävät vuonna 2040 – Päättäjät ylistävät, tutkija lataa karumman arvion

Keinotekoinen kilpailu vahingollista

Aron mukaan ns. modernissa aluepolitiikassa on muutama keskeinen piirre.

– Vihreässä teollisuuspolitiikassa on sekä Seinäjoen ruoantuotannon arvoketjun että Vaasan energiaosaamiseen liittyvien arvoketjujen osalta todella paljon voitettavaa.

Erityisen hyvänä Aro pitää sopimusperustaista kaupunkipolitiikkaa valtion kanssa.

– Seinäjoki on päässyt paremmin näiden järjestelyjen piiriin, ja Vaasa on ollut niissä osittain jo aikaisemmin. Itse näen tämän yhtenä aluepolitiikan keskeisistä elementeistä 2020-luvulla.

Modernissa aluepolitiikassa maakuntakeskusten asema vahvistuu hyvinvointialueiden ja te-palvelujen siirron myötä. Siinä Seinäjoki ja Vaasa ovat Aron mukaan strategisine valintoineen paljon vartijoina.

– Strand epäilee ennusteita, mutta kylmä tosiasia on se, että olisi jo valtava saavutus, jos Seinäjoki ja Vaasa onnistuisivat pitämään itsensä edes maltillisella kasvu-uralla. Ympärillä olevan alueen väestö vähenee väistämättä.

Seinäjoki ja Vaasa ovat yhdyskuntarakenteeltaan erilaisia.

– Vaasa on perinteinen kaupunki, ja sillä on kaikki kehittämiseen liittyvät kaupunkipolitiikan elementit hallinnassa, koska alue on kompakti.

– Seinäjoki taas on hajanaisempi yhdyskunta. Sen etu on, että ydinkaupungin ympärillä on elinvoimaisia kyliä ja kaupunki on panostanut keskustan kehittämiseen. Kaupalliset ratkaisut on viety mielestäni vanhanaikaisesti kaupunkirakenteen ulkopuolelle.

2020-luvun näkymä on se, että kaupunkien ja alueiden välinen kilpailu resursseista kiristyy, Aro arvioi. Ennen kaikkea kilpailu nuorista, nuorista aikuisista, opiskelijoista sekä osaamis- ja työperustaisesta maahanmuutosta.

– Vähän keinotekoinen kilpailuasetelma Vaasan ja Seinäjoen välillä on vahingollinen, koska eiväthän ne tosissaan kilpaile toistensa kanssa. Vaasa on vientiteollisuuden globaali keskittymä ja Seinäjoki kotimarkkinateollisuuden keskittymä. Niillä ei edes pitäisi olla luontaista kilpailuasetelmaa.

– Mikä tahansa yhteinen edun ajaminen palvelisi pidemmän päälle molempia kaupunkeja erityisesti kilpailuasetelmassa voimakkaasti laajenevan Tampereen kanssa.