Lapuan yläkoulun sisäilmaongelmia tutkittiin keväällä – Vanhemmat: Minkälaista on tämän kaupungin viranhaltijoiden tekninen osaaminen?

Lapuan yläkoulun mahdollisia sisäilmaongelmia on kartoitettu kevään aikana vanhempien aloitteesta.

Toukokuun puolivälissä julkaistut raportit kielivät koulun sisäilmassa olevan ongelmia muun muassa mineraalikuitupitoisuuksissa. Osalla pinnoilla on myös havaittu kasvavan homesienirihmastoja, paljastaa aerobiologinen tutkimus.

Yläkoulukompleksi koostuu kolmesta eri rakennuksesta, jotka on rakennettu 1950-luvulla, 1970-luvulla sekä 1990-luvulla. Lisäksi tien toisella puolella on lyseorakennus, joka on myös opetuskäytössä.