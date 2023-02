Maailman pehmeimmät laskiaispullat leivotaan Tangzhong-tekniikalla – "Olen aivan hämmästynyt"

Nanna Rintala on innokas ruokavaikuttaja, joka tunnetaan muun muassa blogistaan "Kaikki äitini reseptit". Moni tunnistaa hänet myös MTV:n Makujen aamu -ohjelmasta. Rintalalle rakkaus ruoanlaittoon lähtee lapsuudesta. Hyvän pullan takana on aina halu osoittaa rakkautta.

Hänelle termissä "taikinaterapia" on perää. Kun kädet keskittyy tekemiseen ajatukset työstyvät samalla.

– Se miksi asetun leivinpöydän toiselle puolelle on ajatus hetkestä, jolloin saan huutaa lapsille, että täällä on kylmää maitoa ja korvapuusteja. Taka-ajatuksena on aina rakkauden osoittaminen, Rintala sanoo.