Marjaanan, 45, oireet paljastuivat pahimmaksi mahdolliseksi: ”Vaikka rintasyöpä ei parane koskaan, ajattelen, että elän vielä pitkään”

Elämää kolmen viikon jaksoissa

Syöpähoidot aloitettiin. Solunsalpaajia annettiin kolmen viikon välein kaikkiaan kahdeksan kertaa. Ne väsyttivät ja veivät hiukset mennessään. Päänahkaan nousi märkäpaiseita, iho ja limakalvot kuivuivat ja ohenivat, kynnet lähtivät ja makuaisti muuttui.

– Sain kaikki mahdolliset haittavaikutukset, mutta eniten suretti tukka. Tai se, että tukkaa ei yhtäkkiä ollutkaan. Näin syövän joka päivä peilistä.

– Pääsiäisenä olin valmis luovuttamaan. Kuudennella kerralla lääkäri kysyi, jaksaisinko vielä. Vastasin jaksavani, sillä hoitojen keskeyttäminen ei ollut mahdollisuus. Mun oli tehtävä kaikkeni kasvaimen hävittämiseksi. En voinut luovuttaa.

– Kalenterista tuli oljenkorteni: elämä lipui eteenpäin kolmen viikon sykleissä ja tiesin, että väliviikot saisin hengähtää. Kalenteri oli konkreettinen väline ajan- ja elämänhallintaan. Jokaisen hoidon jälkeen edessä olisi yksi kerta vähemmän odotettavaa.

Kahdeksan kerran jälkeen sytostaatit lopetettiin. Nyt hoitojen päättymisestä on yli puoli vuotta. Kaksi kontrollikäyntiä on jo takana. Toistaiseksi on mennyt mukavasti, ja syöpää on saatu hoidettua.

– Kasvaimen koko puolittui jo kolmen ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Oli huojentavaa nähdä kuvista, että se oli ikään kuin hajonnut. Koko rinta alkoi tuntua oikeammalta, omalta.