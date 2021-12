Piip Kiivaita askelia Piip Piip. Pyörien kolinaa Kuuntelet parhaillaan pohjalaisten joulun ruokakattauksen rakentumista Se alkaa soida jo kello neljä aamulla Keräilijä Matti Orpanan työvuoro on juuri alkanut Juomapullo on, hanskat on, maski on, viivakoodinlukija on, os.