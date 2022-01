Mestarivalmentaja Tommy Koponen tunnustaa: ”Edelleenkään en pysty häviämään peliä niin, ettei se tule seuraavana yönä uniin”

Hän tapasi vaimonsa Minnan 16-vuotiaana, ja se rakkaus on vaikuttanut lapsuuskodin rinnalla eniten siihen, millainen ihminen hänestä on tullut.

– Hänkin on luottanut elämänsä perustan Jumalan käsiin, ja arvomaailmamme on yhteinen.

Yhdessä jo aikuisten lasten kanssa perhe tekee edelleen joka vuosi reissuja jonnekin päin Suomea.

Terve hengellinen yhteisö antaa voimaa

Yhteisöllisyys leimaa Koposen elämää perheen ja pelikenttien ohella myös hengellisyydessä.

– Enemmän niissä on yhteistä kuin erilaista. Helluntaiseurakunnassa yhteisöllisyys perustuu siihen, että jokainen on tehnyt tietoisen päätöksen oman Jumala-suhteensa kanssa. Se on kuitenkin viime kädessä syy, miksi siellä ollaan.

Seurakunta tarjoaa yhteisöllistä tukea ja turvaa heikolla hetkellä. Hän sanoo kuitenkin tiedostavansa myös sen, että huonoimmillaan se voi kääntyä lahkolaisuudeksi tai väärinkäytöksiksi.

– Siitä on esimerkkejä vähän joka kirkkokunnasta. Siinä liikutaan niin syvällä ihmisen mielessä, se on sipulin sisintä osaa. Vaikka meillä on oma hengellinen kokemus, sen toteuttamiseen terveellä tavalla tarvitaan myös keskinäistä yhteyttä.

Hän vertaa kotiseurakunnassa käyntiä opettajan taulusieneen. Kun sitä välillä kastellaan, taulua pystyy taas pyyhkimään.