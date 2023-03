Miten säästää, jos rahaa on vähän? Lue ammattilaisten vinkit ruokakauppaan ja omaan talouteen!

– Talousasiathan on on paljon muutakin kuin pelkkää faktaa, ne ovat myös tunnetta ja kokemuksia. Jos lapsuudessa on kasvanut perheessä, jossa on ollut tiukkaa, ihmisen taloudellinen itseluottamus on paljon heikompi kuin niillä, joiden perheessä työnnetään sijoitussalkku käteen kun muuttaa.