Naantalin asuntomessujen vuokrakodit menivät nopeasti – Tällaisesta varustetasosta asukkaat pääsevät nauttimaan

Vehreyttä asfaltoidulle pihamaalle antavat autokatosten ja varastorakennuksen viherkatot. Erikoista messualueella on se, ettei missään näy nurmikkoa. Sen istuttaminen on asuntomessualueella kiellettyä. Sen sijaan alueella on kunttaa, pääosin mustikka- ja puolukkavarpuista metsänpohjamattoa, jonka seasta löytyy usein myös kanervaa. Kuva: Jane Iltanen