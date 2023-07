Nuuskasta siirrytään nikotiinipusseihin – Lääkärillä selkeä mielipide uuden tuotteen käytöstä

Myöhemmin kesäkuussa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes teki päätöksen, joka kieltää 20 milligrammaa tai sitä enemmän sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa.

Väliaikainen päätös on tullut voimaan 21. kesäkuuta, ja se on voimassa siihen asti, kunnes hallitus on tehnyt asiasta päätöksen.