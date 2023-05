"Olihan se aika jännää aloittaa alusta täysin tyhjästä" – Vaasalaislähtöinen Emmi Köykkä löysi Australiasta rakkauden ja unelmiensa työn

Australiassa kierrätys on vielä lapsenkengissä

Suurkaupungin sykkeessä Köykkä kaipaa välillä Suomen luontoa, sen vehreyttä sekä metsien rauhallisuutta. Eniten hän kuitenkin kaipaa Suomesta perhettään ja ystäviään.

– Yritän kovasti houkutella heitä tulemaan tänne lomille. Itse olen käynyt Suomessa kahdesti lähtöni jälkeen. Kesä, mökkeily ja järvisauna, niitä kaipaan myös.

Vaikka Köykkä on sopeutunut uuteen kotimaahansa hyvin, on siellä edelleen asioita, jotka myös häiritsevät. Hän tottui Suomessa asuessaan siihen, että roskat kierrätetään tarkasti. Australiassa toimitaan toisin.

– Yllätyin siitä, kuinka jäljessä Australiassa ollaan joissakin asioissa, kuten kierrätyksessä. Olin tottunut viemään pullot lähikauppaan, mutta täällä ne edelleen päätyvät muun jätteen sekaan, Köykkä päivittelee.

Australia on kuuluisa siitä, että siellä on paljon myrkyllisiä eläimiä ja ötököitä. Köykkä kertoo, että hämähäkkejä eksyy välillä kaupunkialueellakin sisätiloihin, mutta epämiellyttäviä kohtaamisia on hänen mukaansa ollut vähän.

– Käärmeitä tulee joskus vastaan patikoidessa ja on meillä käynyt pari pussirottaakin kylässä, mutta ei siinä mitään kummallista ole. Paikallista luontoa pitää kunnioittaa ja antaa eläimille tilaa, Köykkä toteaa.