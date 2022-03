"Olisi ylimitoitettua maksaa sellaisia palkkioita" – E-P:n aluevaltuusto joutuu vielä äänestämään hallintosäännöstä

"Ylimitoitettuja palkkioita"

Aluehallituksen esityksen mukaisena hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 30 000 euroa ja valtuuston puheenjohtajan 12 000 euroa.

Aluehallituksen jäsen Kai Pöntinen (kok.) arvioi, että kokoomuksen esitys toisi aluehallituksen puheenjohtajalle noin 10 000 euron vuosipalkkion ja valtuuston puheenjohtajalle 6000 euron vuosipalkkion.

– Katsomme, että se on sopiva ja oikeudenmukainen palkkio. Missään asiakirjoissa tai edes puheissa ei ole ollut esillä, että kyse olisi täys- tai puolipäiväisestä toimesta. Siksi olisi ylimitoitettua maksaa sellaisia palkkioita.

Pöntisen mielestä kyseessä on luottamustoimi, joka tehdään oman toimen ohella. Muualla on päädytty paljon korkeampiinkin palkkioihin, mutta lähtökohtana on ollut silloin täys- tai puolipäiväisyys.

Pöntisen mukaan aluevaltuutetuilla on vapaat kädet tulevassa äänestyksessä, mutta olettaa kokoomuksen ryhmän olevan yhtenäisesti oman esityksensä takana. Hän uskoo tukea tulevan muistakin ryhmistä.

– Ehkä ryhmäjohtajien neuvottelusta tuli vähän väärä kuva, ja vasta nyt joillekin avautui, millaisista summista vuositasolla puhutaan.

Hän uskoo, ettei äänestyspäätös, oli se mikä tahansa, jää kuitenkaan kovin pitkäksi aikaa kaivelemaan mieliä ja välejä.

– Sitten vaan mennään kohti seuraavia ongelmia. Niitä kyllä riittää.