Mielenterveyspalveluihin hakeudutaan yhä enemmän, mutta kaikkien huolet eivät tule kuulluksi – Lukijoiden vastaukset kertovat välinpitämättömästä kohtelusta

– Kaavailluilla sosiaaliturvaleikkauksilla on vaikutuksensa niihin, joilla on jo valmiiksi talous kireällä. Mahdollista on, että se heijastuu myös elämänhallintaan ja siten mielenterveyteen, jolloin mielenterveyspalveluita tarvitaan enemmän, hän aprikoi.