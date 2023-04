Pohjalaiset palasivat katsomoihin – Näistä ensi-illoista leffapomo povaa kesän hittejä

Korona rajoituksineen rokotti elokuva-alaa, mutta Jaakkolan mukaan väki on hyvin löytänyt tiensä valkokankaiden luo. Viimeaikaisia kassamagneetteja ovat olleet muiden muassa Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Minions: The Rise of Gru, Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus ja The Super Mario Bros. Movie.

Pitkä pandemiajakso kysyi Jaakkolan mukaan elokuvan tekijöiltä ja tuottajilta kekseliäisyyttä ja kärsivällisyyttä.

– Alalla tehtiin vaikeina aikoina erilaisia kokeiluja, mutta sittemmin on huomattu, että vanha, perinteinen malli on paras ja elokuvateatterielokuva on palautettu keihäänkärjeksi monessa paikassa.