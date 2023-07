Pohjalaismiehen sydän petti kesken kädenväännön – Huippukuntoisen miehen historiasta löytyi yksi kohtaukselle altistava tekijä

Sydänlihastulehdus hoidettava kunnolla

Diagnosoitu sydänlihastulehdus on ylilääkärin mukaan hoidettava aina kunnolla ja fyysisestä rasituksesta on pidättäydyttävä 2–3 kuukautta.

– Vaikka henkilöllä ei olisi mitään oireita, pienellä osalla saattaa sairastetusta sydänlihastulehduksesta jäädä mikroskooppista arpea sydämeen, ja kun verenpaine ja adrenaliini nousevat, voi seurauksena olla sydänpysähdys. Tämä on onneksi harvinaista ja yleensä sydänlihastulehdus paranee normaalisti.

Sydämen vajaatoiminta voi olla sydänlihastulehduksen aiheuttama. Vajaatoiminnassa sydämen supistumiskyky on heikentynyt. Niemelä selvittää, että nämä yhdessä altistavat huonon tuurin kanssa sydämen äkkipysähdykselle.

– Sydämen vajaatoimintapotilaille ei suositella maksimaalisia liikuntasuorituksia, mutta kohtuukuormitteinen liikunta on myös vajaatoimintapotilailla tärkeää. Osalle voidaan tarjota ennaltaehkäisevästi sydämen rytmihäiriötahdistimen asennusta, kun vajaatoiminta on todettu vaikea-asteiseksi.

Ylilääkäri ohjeistaa, että erityisesti kuumeinen flunssa on hoidettava aina hyvin.

Hän kertoo muistisääntönä sen, että jos oireita on kaulasta alaspäin eli on keuhkoärsytystä, silloin on otettava rauhallisesti. Kuumeen rajana pidetään 37,7 astetta.

– Kuumetta on kunnioitettava ja omaa kroppaa kuunneltava ennen kuin lähtee urheilemaan flunssan jälkeen. Voimakasta fyysistä rasitusta on syytä välttää parin viikon ajan kuumeflunssan jälkeen. Liiallinen rasittaminen kuumeisen hengitystieinfektion aikana voi aiheuttaa sydänlihastulehduksen.