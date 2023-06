Haavoittuminen katkaisi myös lupaavan peliuran

Foxellin yllä oleva poliisien kevytluotiliivi ei pysäyttänyt järeän aseen luotia.

– Pysyin koko ajan tajuissani. Shokkireaktion vuoksi minulta meni hetkellisesti näkö. En esimerkiksi nähnyt mitään ryömiessäni autojen väliin suojaan, toimin muistin ja aistien varassa.

Loukkaantuminen hautasi myös haaveen naisten jalkapallomaajoukkueessa pelaamisesta. FC Sportin kasvatti pelasi viimeksi HJK:n riveissä maalivahtina ja oli mukana voittamassa Liigacupia.

– Tarkoituksenani oli aloittaa taas tavoitteellinen pelaaminen valmistumiseni jälkeen. Opiskeluaikana en pystynyt panostamaan pelaamiseen täysillä.

Haavoittumisen jälkeen Foxellia on leikattu yli 60 kertaa. Lisäksi hänelle on tehty muita anestesiaa vaativia toimenpiteitä vähintään saman verran. Nukutusten määrä on tiettävästi maailmanennätys.

– Pelkästään ensimmäisten kahden viikon sisällä minut leikattiin 11 kertaa. Suolistoa meni koko ajan kuolioon ja sitä jouduttiin poistamaan.

Foxellilla on suolistoa jäljellä noin 150 senttiä. Hänelle asennettiin avanne heti loukkaantumisen jälkeen, eikä sitä ole koskaan otettu pois.

– Pystyn syömään normaalisti, mutta se ei riitä. Saan joka yö lisäravinteita suoraan suoneen. Iltaisin laitan piuhat kiinni laskimoporttiin, jota kautta ravinteet tippuvat minuun yön aikana.