Ikäihmiselle oikeaa apua oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kolmen O:n sote-tilannekeskuksen malli on osoittanut jo kolmessa kuukaudessa voimansa, kertoo projektipäällikkö Anne-Mari Lahdensuo – Hoitopaikka voi olla oma koti tai sairaala, mutta se on aina hoidontarpeen arvioin.