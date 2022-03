Shokissa, allapäin ja pahoillaan – Ystävyyskuntatoiminnan loppua surraan Novgorodissa

Yhteydet toimineet toistaiseksi

Yhteydet Venäjälle ovat toimineet toistaiseksi hyvin. Rajalan tuttava vastasi viestiin, mutta virallisemmissa yhteydenotoissa on ollut ongelmia.

– Esimerkiksi Marttilan koulu pyrki virtuaalisesti suhteisiin koulujen välillä pari kuukautta sitten, mutta siihen ei ole tullut minkäänlaista vastausta. Tällaiset asiat eivät kyllä tapahdu kovin äkkiä muutenkaan.

Viestiin vastannutta naista suretti sekin, että aktiivinen oppilasvaihto Seinäjoen lukion ja Novgorodin Litsej-koulun kanssa loppuu.

– Se on kuitenkin sodan rinnalla pieni murhe.

Seinäjoen kaupungilla oli Neuvostoliiton aikana aktiiviset ystävyyskaupunkisuhteet Velikije Lukiin. Se sijaitsee reippaasti etelään Veliki Novgorodista lähellä Valko-Venäjän rajaa.

Rajalan mukaan suhteet jäivät vuosien mittaan vaatimattomalle tasolle, ja lopulta kaupungit lähettivät toisilleen enää uudenvuoden postikortteja.

– Koska Velikije Luki oli taloudellisesti Pihkovan alainen, oli tavallaan pidettävä välit kahteen kaupunkiin. Se ei ollut kovin järkevää.

Seinäjoen kaupunki solmi ystävyyssuhteet Veliki Novgorodin kanssa vuonna 2016 pitkälti vapaan kansalaistoiminnan myötävaikutuksesta, kertoo kansainvälisten asioiden koordinaattori Jaana Hurme Seinäjoen kaupungilta.

– Seinäjoen Suomi–Venäjä-seura on aktiivinen kulttuuritoimija ja tapahtumien järjestäjä. Se on tuonut filharmonikkojen musiikkiesityksiä Seinäjoelle, ja myös Seinäjoen orkesteri on esiintynyt Veliki Novgorodissa.