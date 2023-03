Tassutteleeko lemmikkisi laittomissa paikoissa? – Koirat on pidettävä kytkettynä tästä päivästä eteenpäin myös maaseudulla

Jotta luonnonvaraiset eläimet saavat lisääntyä ja kasvattaa jälkikasvunsa rauhassa, tulee koirat pitää kytkettynä myös taajamien ulkopuolella maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään asti.

Kiinnipitoajaksi nimetyn ajanjakson aikana koiraa voi pitää vapaana alueen omistajan tai haltijan luvalla ainoastaan pihamaalla, puutarhassa tai muulla aidatulla alueella. Koiraa ei saa päästää edes mökkinaapurin metsään, vaikka siihen olisi maanomistajan lupa.

– Varsinkin kaupungistumisen myötä on yleistynyt käsitys, jonka mukaan taajaman ulkopuolella voi maastossa laskea koirat irti. Näin ei todellakaan ole, Kukkonen muistuttaa.

Kiinnipitoajan ulkopuolellakin koira on lähtökohtaisesti pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. Sen saa päästää vapaaksi maastoon vain, jos maanomistajan tai alueen metsästysoikeuden haltija on antanut siihen luvan.

Kukkosen mukaan kiinnipitovelvollisuudesta saa lipsua vain poikkeustapauksissa. Sellaisia ovat muun muassa eri viranomaisten virkakoirat sekä erilaiset koirien kokeet kuten noutajien taipumusta vesilintujen noutamiseen mittaavat testit.