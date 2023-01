Pietarsaarelaislähtöinen Ville Mäkipelto on tubettaja, joka on tullut tutuksi viihteellisistä tietovideoistaan. Hänen Youtube-kanavallaan on haastatteluhetkellä noin 157 000 seuraajaa, ja hänen videoitaan on katseltu yli 43,5 miljoonaa kertaa.

...