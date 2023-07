Tulehtuneet välit miniän kanssa rikkoivat Tuulan suhteen lapseensa ja lapsenlapseensa – "Joka ilta tekisi mieli itkeä"

Hyvillä perhesuhteilla on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvointiin. Ongelmat perhesuhteissa aiheuttavat harmitusta ja pahaa oloa. Tämän tietää myös Tuula, joka on sen omakohtaisesti kokenut. Nimi on muutettu tilanteen arkaluontoisuuden takia.

Tuulalla on ongelmallinen suhde lapsensa vaimon, eli miniänsä kanssa.

– Miniä on saanut tilanteen näyttämään sellaiselta, että minä en hyväksy häntä. Ja se ei pidä paikkaansa.

Tilanne on aiheuttanut kitkaa myös äidin ja lapsen välille. Tuula on yrittänyt keskustella lapsensa kanssa tilanteesta ja kertoa, ettei hänellä ole mitään miniää vastaan. Yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan olla päästy.

– Meille tuli ihan oikea riita asiasta.