Tutut lihaskuntoliikkeet muuttuvat väärin tehtyinä vaarallisiksi – Fysioterapeutti neuvoo, miten vältät tyypilliset virheet

Kolmesta liikkeestä penkkipunnerrusta näkee tehtävän eniten oikein. Helinä Koivumäki kertoo, että miehiä voi nähdä penkkipunnerruksen vuoksi fysioterapeutin vastaanotolla, mutta harvoin naisia. Naisilla painot ovat liiankin pieniä. Penkkipunnerruksessa maataan penkillä, eikä paino tule niin paljon nivelille.

Hän uskoo, että penkkipunnerrus herättää eniten tunteita, koska se koetaan niin tärkeäksi ja sillä on helppo testata voiman kehittymistä. Sen tekemiseen on eri tekniikoita ja mahdollisuuksia.

Penkkipunnerruksen perustekniikassa on tärkeää, että lapaluut ja pakarat pysyvät tukevasti penkillä ja jalkapohjat ovat maassa. Kuntosalilla näkee, että toisilla on penkkipunnerruksessa selkä kaarella ja toiset painavat selkää penkkiin. Koivumäen mukaan molemmat ovat oikein. Jos alaselkä on kaarella, tangon nostomatka on lyhyempi ja koko vartalosta saa voimaa tankoon. Jos tämä on haastavaa, ei ole väärin, että selkä pysyy penkissä. Selän kaarella on suurempi merkitys, kun painot suurentuvat.

– Itse opin aikoinaan kaaren hyödyntämisen juuri isompien painojen kanssa. Samoin monen muunkin vapaiden painojen oikean tai "turvallisemman" tekniikan opin paremmin, kun aloin ottaa hieman isompia painoja kehiin.

Penkkipunnerruksen vaaranpaikat:

Liikkeessä kovilla ovat rintalihas, hauiksen pitkän pään jänne ja kiertäjäkalvosin. Tapaturmariski on olemassa, jos ei ole toista ihmistä varmistamassa isoja painoja. Yksi vaaranpaikka on myös, jos ranteet eivät ole suorana. Olkapäävaivoista kärsivän kannattaa korvata liike jollain muulla.