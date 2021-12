Työttömyys, yksinäisyys ja päihteet hyvinvoinnin uhkia myös pohjalaismaakunnissa – sote-odotukset heikentyneet

Pohjalaismaakuntien asukkaiden hyvinvointia uhkaavat erityisesti työttömyys, yksinäisyys, päihteet ja mielenterveysongelmat.

Tätä mieltä ovat eri alojen ammattilaiset, joiden vastausten pohjalta on valmistunut tuore alueellinen hyvinvointibarometri.

Väestöryhmittäin hyvinvoinnin kehityksessä on eroja, ja erityisesti mielenterveysongelmaisten ja yksinasuvien tilanne on heikentynyt. Osittain syynä on ajankohtainen koronatilanne.

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asukkaiden hyvinvointia selvitettiin nyt neljännen kerran laajalla kyselytutkimuksella. Kyselyn toteutti konsulttiyhtiö FCG.