Ukrainan sodan kauhut levittävät ennennäkemätöntä pelkoa – Arkkipiispa vastaa, miten vaikeista ajoista selvitään

Myös pohjalainen maisema on jättänyt pysyvän jäljen arkkipiispan sieluun.

– Jos on oikein kiireistä aikaa ja mieli on rauhaton, koetan palauttaa mieleeni kuvan lakeudesta, suuresta peltoaukeasta, jonka laidalla seison. Siinä voi kokea, että on osa jotain suurempaa.

– Jotenkin koen, että lakeusmaisemassa juuri sillä kohtaa, missä taivaanranta ja peltoaukea kohtaavat toisensa kaukana horisontissa, siinä taivas ja maa kohtaavat. Se on minulle myös vertauskuva Jumalan ja ihmisten maailman liittymäkohdasta.

Syntymäpäivä

Tapio Luoma syntyi 15.6.1962 Kurikassa ja kasvoi Vaasassa.

Hänet on vihitty papiksi vuonna 1987. Oppiarvoltaan hän on teologian tohtori, väitöskirjan aiheena teologian ja luonnontieteiden suhde.

Hän työskenteli apupappina ja kappalaisena Peräseinäjoella vuosina 1987–1998, kappalaisena Ilmajoella vuosina 1998–2002, kirkkoherrana Seinäjoella vuosina 2002-2012 ja Espoon hiippakunnan piispana vuosina 2012-2018. Arkkipiispan virassa hän aloitti 1.6.2018.

Kirkolliskokouksen jäsen Luoma on ollut vuodesta 2008. Vuoden papiksi hänet valittiin vuonna 2000. Luomalla ja hänen vaimollaan Pirjolla on kolme aikuista lasta.