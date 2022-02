"Tätä tunnetta ei saa mistään muualta" – Outi Närvän omat kokemukset antavat eväät muiden auttamiseen vapaaehtoistyössä

Huoltajilla monenlaisia kysymyksiä

Kerhossa käy nyt seitsemän perhettä, ja lasten iät vaihtelevat vauvasta alakouluikäisiin. Toiminta ei kata vain Vaasan aluetta, vaan väki on tervetullutta kauempaakin.

– Meillä on mukana lapsia, joilla ei ole minkäänlaista diagnoosia, mutta perhe saattaa silti olla huolissaan kielen kehityksestä. Sitten on lapsia, joilla on selkeä kehityksellinen kielihäiriö, ja lapsia, joilla on neuropsykiatrisia haasteita.

Kieli tai sen puute ei ole este osallistumiselle. Kerhossa toimitaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä ja tukiviittomillakin.

Aikuiset voivat puhua keskenään rauhassa, sillä lapsille on järjestetty hoitajat. Yhdistys maksaa heille pienen palkkion.

– Kannustamme nuoria opiskelijoita, ja monille heistä se onkin ensimmäinen työkokemus. Usein he ovat lähihoitajaopiskelijoita, joille se on myös hyvää oppia.

Keskustelu virtaa kerhossa vapaasti usein sen mukaan, millaisia ovat päällimmäiset tiedontarpeet.

– Monella on polttavana asiana, millaisille luokille lapset menevät ja pääsevätkö he erityisluokalle. Joskus meillä on ollut vieraana myös puheterapeutti.